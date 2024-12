Si gira a Messina film su Don Chisciotte, lunedì i provini per selezionare 3 attori

Il sindaco Basile ha incontrato il regista Fabio Segatori. La parte iniziale e finale del film sarà ambientata in città

MESSINA – Il Comune di Messina ha accettato la proposta di contribuire alla realizzazione in città della sequenza iniziale e finale del film Don Chisciotte, nella quale Miguel de Cervantes, ferito ad una mano nella battaglia di Lepanto del 1571, venne ricoverato all’ospedale di Messina. Il film del regista Fabio Segatori è prodotto dalla Baby Films con il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione di Calabria Film Commission e Lucana Film Commission.

Per l’occasione il regista Segatori, presente già in città, ha incontrato stamani a palazzo Zanca il sindaco Federico Basile. Un incontro cordiale che fa seguito alle interlocuzioni già avute con Segatori per ribadire la volontà e l’interesse dell’Amministrazione comunale a collaborare alla produzione del film, visto che la parte iniziale e finale del film sarà girata e ambientata a Messina. “L’iniziativa è stata condivisa – afferma il sindaco Basile – in considerazione degli effetti positivi di ritorno economico per il territorio cittadino e di immagine per Messina, veicolata oltre che sul grande schermo RAI, nella distribuzione streaming, sui media nazionali e internazionali nonchè nei festival cinematografici”.

Lunedì 16 dicembre, dalle ore 10.30 alle 18.30, all’Hotel Royal di Messina, sito in via T. Cannizzaro n.3, il regista condurrà personalmente i provini per i tre ruoli principali della sequenza messinese di: Miguel de Cervantes, 24 anni; Medico 50/60 anni; e Barelliere, 20/30 anni. I candidati sono invitati ad inviare una foto, in primo piano, con curriculum e contatto telefonico, entro le ore 20.00 di sabato 14 dicembre, all’indirizzo mail: donchisciotteilfilm@gmail.com Gli attori selezionati riceveranno la convocazione dalla produzione.