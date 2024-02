Si sblocca in poule promozione la Jsl Women corsara a Scicli

Nella terza giornata arriva la prima vittoria firmata dalla rete di Denise Merlino. Mister Palmeri: "Brave ad avere lucidità e pazienza"

BROLO – La Junior Sport Lab Women si è assicurata la prima vittoria nella Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile, violando, nella 3ª giornata, il campo (1-0) della Cr Scicli grazie alla rete messa a segno, nella fase finale del match, dalla talentuosa Denise Merlino. Tre punti preziosi per la squadra cara al presidente Francesco Caruso, proiettata adesso sul podio “virtuale” a quota 4, assieme al Marsala, prossima rivale, domenica 3 marzo, delle neroverdi sul sintetico del “Comunale” di Brolo.

“È stato un impegno difficile, poiché abbiamo affrontato un avversario quadrato, che ci attendeva, difendendosi bene – comincia, così, la disamina della partita fatta dal tecnico Marco Palmeri -. Trovare spazi in avanti era complicato, anche per via del terreno di gioco, che non favorisce il palleggio e la costruzione offensiva. Le ragazze non sono riuscite a finalizzare nel primo tempo, mentre, dopo l’intervallo, abbiamo avuto più occasioni e centrato un palo a porta vuota. Le ragazze sono state brave ad avere lucidità e pazienza per colpire all’87’, al termine di una bella azione corale. È arrivato, così, meritatamente il successo, che ci mancava da un po’, nonostante le positive prestazioni fornite”.

Risultati: Cr Scicli-Jsl Women 0-1; Giovanile Rocca-Ssd Unime 4-0; Siracusa-Marsala 0-0.

Classifica: Giovanile Rocca 9; Siracusa 7; Marsala e Jsl Women 4; Ssd Unime 1; Cr Scicli 0.

Prossimo turno: Ssd Unime-Cr Scicli; Giovanile Rocca-Siracusa; Jsl Women-Marsala.

