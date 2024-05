Si ustiona con l’olio bollente, 48enne in elisoccorso da Patti a Palermo

La donna non è in pericolo di vita ma le ferite da bruciatura sono serie

Patti – Non è in pericolo di vita ma le ustioni che ha riportato sono serie e per la donna di Patti che si è bruciata con l’olio bollente si è reso necessario il ricovero in un centro specializzato.

La quarantottenne ha riportato ferite da bruciatura su varie parti del corpo, in particolare agli arti inferiori. E’ accaduto ieri poco dopo l’ora di pranzo. I familiari l’hanno accompagnata all’ospedale di Patti da dove, dopo le prime medicazioni, è stato richiesto il trasferimento a Palermo per la cura delle ustioni. Un elicottero del 118 l’ha trasferita dalla struttura sanitaria nebroidea a quella del capoluogo dove è stata ricoverata.