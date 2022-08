Sicily Villafranca e Volley Letojanni nel girone I in Serie B maschile - Tempostretto

Le due realtà rappresentato il meglio che la pallavolo messinese esprime. Per la Sicily squadra di Villafranca il battesimo nella categoria contro il Cinquefrondi. I veterani del Volley Letojanni inizieranno ospitando Siracusa

Storie e percorsi diversi per la Sicily Beach Volley School di Villafranca Tirrena e il Volley Letojanni che si ritroveranno a rappresentare la pallavolo maschile ai più alti livelli per la nostra provincia nella prossima Serie B.

Inserite nel girone I che comprende 11 squadre tra siciliane e calabresi i tirrenici arrivano da matricola, neo-promossi dalla Serie C; mentre gli jonici sono “ripetenti”. Letojanni, dopo aver dominato la categoria nella scorsa stagione e aver conquistato la Serie A3, ha operato la dolorosa scelta di rinunciare al titolo e iscriversi in B.

Già svelato il calendario, si inizierà l’8 ottobre con il Letojanni in casa che ospiterà Siracusa, mentre battesimo nella categoria oltre lo Stretto per Villafranca che sarà di scena sul campo del Cinquefrondi. Alla quarta giornata il 30 ottobre il derby tra le due messinesi, in una stagione dove è previsto un turno di riposo per ogni squadra partecipante. Si osserverà una pausa natalizia dal 17 dicembre al 7 gennaio e il derby di ritorno è fissato per l’11 febbraio nel 2023. La stagione regolare, salvo ritardi e recuperi, terminerà l’1 aprile e a seguire spazio per spareggi promozione e retrocessione.

Per Sicily Villafranca tante conferme

In attesa di cominciare il campionato entrambe le formazioni sono in fase di costruzione. In realtà le due distinte dirigenze lavorano più a non disperdere il patrimonio sportivo della stagione passata operando più conferme che acquisti. Si tratta in entrambi i roster di giocatori non professionisti che praticano lo sport ma contestualmente lavorano.

Sicily Villafranca dopo aver ufficializzato l’iscrizione al campionato ha confermato Maurizio Schifiliti, direttore d’orchestra della squadra; Mauro Princiotta, capitano della realtà tirrenica; Gianluca Schipilliti nel ruolo di centrale. Emanuele Corso giocherà libero come Giuseppe De Francesco, a chiudere queste prime conferme Riccardo Germanà e Giuseppe Mastronardo.

Arriva l’esperto centrale Porcello

Non solo conferme ma anche qualche rinforzo. Al momento il primo colpo di mercato è l’arrivo del 35enne Filippo Porcello. Centrale di ruolo con all’attivo più di 20 anni di esperienza nel mondo del volley. Nelle ultime stagioni ha calcato importanti palcoscenici di serie A da Macerata, Palmi, Catania, Garlasco e vanta tra l’altro una Coppa Italia di serie B e 4 promozioni.

Nella vita Filippo lavora come personal trainer e fisioterapista, infatti sarà proprio lui ad occuparsi delle cure fisioterapiche dell’intera squadra Sicily Villafranca. “L’accordo con la società – dichiara Porcello – mi permetterà di ritrovare la passione che mi ha permesso di iniziare a giocare nel mondo della pallavolo. Il mio auspicio è quello di ottenere grandi soddisfazioni, dando filo da torcere a tutte le squadre, soprattutto a quelle più competitive, e lavorare in gruppo giorno per giorno per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Articoli correlati