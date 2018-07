Azienda Ospedaliera Papardo:arriva l’identificazione digitale per i pazienti

Sarà attivo dai prossimi giorni il servizio di identificazione digitale per i pazienti dell’Azienda Ospedaliera Papardo. Ad annunciare l’applicazione della nuova tecnologia i dottori Gaetano Ferlazzo e Giuseppe Franciò esperti dell’U.O. Qualità e Rischio Clinico.

Il braccialetto di riconoscimento verrà applicato a tutti i pazienti che si sottoporranno ad indagini diagnostiche come tac, risonanza magnetica, ecografie e endoscopie, ma anche a chi si sottoporrà alle somministrazione di farmaci, prelievi venosi, trasfusioni di sangue e interventi chirurgici con la conseguente anestesia pre-operatoria.

Grazie a QR-code inserito nel braccialetto saranno memorizzate tutte le informazioni anagrafiche del paziente. Inquadrandolo con il tablet medici e infermieri potranno risalire alle informazioni presenti nella cartella clinica del paziente.

<<Teniamo molto alla sicurezza dei nostri pazienti – ha affermato il commissario straordinario Paolo La Paglia- seguendo le procedure codificate, la normativa Ministeriale del "Risk Management" e le direttive dell'Assessorato Regionale per la Salute, vogliamo tendere a raggiungere livelli di rischio, per possibile errore di scambio del paziente, prossimi allo zero. Affiggeremo in tutto l'ospedale il volantino con le informazioni sul braccialetto, affinchè i pazienti possano prendere diretta conoscenza della procedura>>.

In vista dell’applicazione della nuova tecnologia tutto il personale sanitario dell’ospedale è stato motivato e formato per raggiungere gli obiettivi di qualità e di sicurezza che l’Azienda Ospedaliera si è prefissata di portare avanti.