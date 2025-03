Sicurezza nelle piazze: “Il regolamento e i nuovi 100 vigili saranno fondamentali”

Il sì al documento porterà la polizia municipale a collaborare maggiormente con la questura per i Daspo urbani. Nel mirino anche fuochi d'artificio e auto fracassone

MESSINA – A poche ore dall’approvazione del nuovo regolamento della polizia urbana, i consiglieri comunali si sono trovati nuovamente a parlare di sicurezza urbana, stavolta concentrandosi sul tema piazze. Lo hanno fatto durante la seduta della sesta commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Busà e con ospiti l’assessore Roberto Cicala.

Il regolamento aiuterà la polizia municipale

Cicala ha spiegato: “Abbiamo approvato il regolamento di polizia urbana che raggruppa i comportamenti da tenere in città e abbiamo inserito anche il daspo urbano, il Dacur, cioè il divieto d’accesso alle aree urbane. Funzionerà così: non appena ci sarà una segnalazione della polizia municipale, che sanzionerà e allontanerà il soggetto in quel momento, si potrà richiedere al questore di prolungare l’allontanamento fino a 2 anni attraverso il divieto. Abbiamo previsto questo nel regolamento. In un articolo successivo abbiamo stabilito le zone ed è stata aggiunta Piazza Lo Sardo. Lì, dopo le segnalazioni, avevamo già aumentato l’attività di presidio soprattutto la domenica, per prevenire i comportamenti non corretti degli ambulanti, e negli altri giorni con passaggi aggiuntivi. Ci sono anche presidi altrove con posti di blocco, come a Cristo Re per tentare di contrastare il fenomeno dei fuochi d’artificio. Ma il problema è anche dopo, con le macchine chiamate in gergo ‘fracassone’ che disturbano anche di notte con la musica alta. A volte siamo inermi perché le leggi non ci consentono di sequestrare il mezzo o l’impianto che provoca questo fastidio”.

La commissaria Aveni, ospite con l’ispettrice Cammalleri, ha aggiunto: “Ci siamo già attivati con posti di controllo che hanno funzionato come deterrente e sono stati elevati anche verbali per varie infrazioni. Anche Piazza Lo Sardo è stata coperta diversamente, per cercare di dimostrare alla cittadinanza che noi ci siamo. Ora con il regolamento potremo utilizzare questi ulteriori strumenti e si potrà incidere in maniera maggiore”. Cicala ha ricordato che un ulteriore scatto si avrà con i nuovi 100 vigili e che è stata aumentata la presenza anche nei mercati.