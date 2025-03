Polizia urbana, sì del Consiglio al regolamento: tra le aree del Daspo urbano c’è piazza Lo Sardo

Auto "fracassone" e fuochi d'artificio, ma anche il gioco dei bambini nei cortili e le regole del vivere civile all'interno del documento

MESSINA – Dopo il primo sì arrivato in commissione la scorsa settimana, il regolamento della polizia urbana è stato approvato a maggioranza dal Consiglio comunale. A votare favorevolmente sono stati 24 consiglieri, con 3 astenuti. La discussione è stata rapida, al netto delle sospensioni per presentare alcuni emendamenti. La modifica più importante ha riguardato l’inserimento di Piazza Lo Sardo tra le aree in cui può essere previsto il Dacur, di fatto il Daspo urbano, la misura che comporta l’allontanamento da un certo luogo della persona responsabile di una condotta molesta.

Cicala: “Il regolamento ha ruolo importante”

Ad aprire i lavori è stato l’assessore Roberto Cicala, che ha ribadito quanto già detto sei giorni fa: “Il regolamento di polizia urbana ha un ruolo importante perché disciplina i comportamenti che si dovrebbero tenere in città, le regole di buona convivenza e cosa può essere importante prevenire per non creare situazioni di rischio o incolumità. Alcuni articoli disciplinano situazioni particolari che senza il regolamento non si possono attuare. Parlo dei Dacur, i divieti di accesso urbani in alcuni siti”.

Gli emendamenti del Pd

Tre gli emendamenti presentati dal Pd, due su modifiche testuali, approvati, e uno invece respinto. Quest’ultimo chiedeva di specificare una lunghezza minima di 3 metri e non di 1,5 per il guinzaglio dei cani, ritenuto troppo corto.

Piazza Lo Sardo tra le aree del Dacur

Poi il quarto emendamento, presentato da FdI e già preannunciato in commissione, per aggiungere piazza Lo Sardo alle aree del Dacur. Dario Carbone ha spiegato: “Riteniamo di dover aggiungere piazza Lo Sardo, che tutti conoscono come piazza del Popolo, perché da tempo è soggetta a bivacco, litigi, scontri”. Approvato all’unanimità.

Cicala: “Su Piazza Lo Sardo stiamo già lavorando”

Cicala ha ringraziato “per il voto favorevole. Per quanto riguarda l’ex piazza del Popolo abbiamo già previsto pattuglie che montano alle 6 di mattina per evitare che si posizionino ambulanti non in regola e di sera facciamo passaggi ulteriori perché c’erano situazioni di degrado da prevenire”.