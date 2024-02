Sicurezza online. A Furci Siculo scuola, famiglie e istituzioni unite per un web responsabile INTERVISTE

La collaborazione Polizia di Stato, Comune e comunità educativa promuove un approccio consapevole e sicuro all'utilizzo di Internet tra gli studenti. L'incontro nella Giornata mondiale per la sicurezza in rete

di Carmelo Caspanello

FURCI SICULO – La collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni è fondamentale per promuovere un utilizzo sicuro e consapevole di internet. Gli incontri con la Polizia di Stato offrono agli studenti informazioni e strategie per proteggersi dai pericoli online, contribuendo così a creare una cultura della sicurezza online. E’ in questo contesto che si inserisce la manifestazione organizzata dal Comune di Furci Siculo che ha fatto incontrare gli studenti della scuola secondaria di Primo grado con gli agenti della Polizia di Stato. Si è parlato di “Uso consapevole di internet”. Sono intervenuti il sindaco, Matteo Francilia, l’assessora all’Istruzione Rosanna Garufi, la vice preside dell’Istituto comprensivo di Roccalumera (del quale Furci fa parte) Rossana Ricciardi, il dirigente del Commissariato di Polizia di Taormina Maurizio Lento e il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato (Sicilia Orientale), Letterio Freni.

“UN’OCCASIONE IMPORTANTE”

“E’ stata un’occasione importante – ha esordito il sindaco Francilia – in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in rete, un punto di partenza per la costruzione di una società migliore. Internet è sicuramente uno strumento fondamentale per la nostra società, però deve essere utilizzato nel modo corretto, attraverso un uso consapevole, altrimenti può creare danni, anche all’interno delle famiglie. Per questo serve una sinergia tra le istituzioni e le famiglie stesse. Si deve spiegare ai ragazzi che devono sapere usare internet – prosegue Francilia – ma serve anche l’aiuto delle famiglie per spiegare ai nostri ragazzi quanto sia importante internet sotto certi punti di vista ma allo stesso tempo che deve essere usato in modo consapevole”.

“Oggi è il Safer incident day, cioè la giornata proprio della sicurezza in rete – fa eco l’assessora Rosanna Garufi – e abbiamo avuto proprio l’idea al Comune di organizzare questo convegno e di invitare i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. Diciamo che la dirigente Germana Lanzafame ha subito accolto l’invito e oggi abbiamo qui tutta la scuola media, ex scuola media, ragazzini della prima, della seconda e della terza. Abbiamo il piacere e l’onore di avere il comandante, il dottor Lento, che è il dirigente del commissariato di Taormina e l’ispettore Freni che è della Polizia Postale di Catania. Quest’incontro è importante – prosegue Garufi – perché i ragazzini hanno bisogno di venire a contatto con questa problematica. Lo sappiamo tutti, ogni giorno li vediamo su internet, li vediamo su TikTok, su Instagram, magari loro non si rendono conto dei problemi che possono subire o creare. Noi ci rivolgiamo anche ai genitori, oltre che agli insegnanti e ai ragazzi, perché soltanto lavorando in sinergia e in collaborazione possiamo raggiungere il risultato che ci prefiggiamo, cioè quello di navigare in rete, ma navigare in rete in maniera sicura e consapevole”.

Rossana Ricciardi è la vicepreside dell’Istituto comprensivo di Roccalumera “Per noi – ci spiega – partecipare a imili iniziative è fondamentale, in quanto tutta la programmazione ministeriale è volta ad implementare le nuove tecnologie digitali nella scuola. E’ giusto dare l’opportunità ai nostri ragazzi di utilizzare in modo consapevole internet, è fondamentale che ci sia questa consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi multimediali al fine proprio di sviluppare il pensiero critico. Quindi l’opportunità che ha dato il Comune a noi come scuola è importante. I ragazzi, i nativi digitali, sanno benissimo districarsi in rete, ma è fondamentale che ci siano delle indicaz un questo utilizzo consapevole”.

