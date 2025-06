Sicurezza sul lavoro, denuncia per il titolare di una ditta edile e 10mila euro di sanzioni

Intervento a a San Marco D'Alunzio di carabinieri e Nucleo ispettorato del lavoro

NEBRODI – Controllo in un cantiere edile a San Marco D’Alunzio. Controllo congiunto dei carabinieri e del Nucleo ispettorato del lavoro. I militari dell’Arma hanno rilevato diverse irregolarità, tra cui, la mancata installazione di un’adeguata recinzione per impedire l’accesso alle persone non autorizzate all’interno del cantiere e l’assenza di mezzi di estinzione idonei al rischio di incendi. Accertate le violazioni, i carabinieri

hanno denunciato all’autorità giudiziaria il titolare della ditta edile, a carico della quale sono state contestate sanzioni e ammende per oltre 10.000 euro.

I controlli sono stati disposti dai carabinieri del Comando provinciale di Messina. In particolare, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di S. Agata di Militello e del Nucleo ispettorato del lavoro di Messina.

La campagna dei controlli proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia.