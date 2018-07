Alì Terme. Emergenza frana, vicesindaco e 2 consiglieri in missione a Palermo

ALI’ TERME. “Non abbiamo intenzione di abbassare la guardia. Staremo col fiato sul collo a chi istituzionalmente è deputato ad intervenire per eliminare definitivamente i rischi a capo Alì”. Il vicesindaco del centro termale Nino Melato si è recato a Palermo questa mattina insieme ai consiglieri Marco Roma e Anna Pagano (quest’ultima vicepresidente dell’assemblea) per incontrare il commissario straordinario per i rischi del dissesto idrogeologico, Maurizio Croce. All’ex assessore regionale è stata illustrata la situazione in seguito alla frana dello scorso 20 luglio, in seguito alla quale è tra l’altro rimasto lievemente ferito un automobilista in transito.

“Quella parete rocciosa fa paura e servono interventi definitivi” ha ribadito la delegazione aliese. Croce ha preso l’impegno di convocare una Conferenza dei servizi in tempi rapidi con l’Anas. “Si tratta di problemi che Croce conosce bene – ha evidenziato Melato – e sui quali è stato sollecitato a dare risposte concrete. Noi non ci culleremo – incalza il vicesindaco – perché qui c’è in ballo l’incolumità dei cittadini. Ci muoveremo su tutti i fronti”. Melato, Roma e Pagano si sono recati da Croce insieme alla senatrice Urania Papatheu, che non è rimasta sino alla fine dell’incontro per gli impegno pomeridiani a Palazzo Madama. Con Croce gli amministratori aliesi hanno anche parlato della situazione del torrente Nisi.

Contemporaneamente, questa mattina, il sindaco di Alì Terme, Carlo Giaquinta, ha incontrato il massimo esponente della Protezione civile regionale, l’ingegnere Calogero Foti. L’attenzione, insomma, resta alta, e sindaco, assessori e consiglieri non intendono rimanere con le mani in mano.

Mercoledì prossimo alle 12 è intanto in programma una Conferenza dei servizi a Palazzo dei Leoni sull’emergenza frana, convocata dal sindaco metropolitano, Cateno De Luca. Si tratta di una conferenza urgente alla quale parteciperanno l’Anas e i primi cittadini di Alì Terme, Carlo Giaquinta; Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella; Itala, Antonino Crisafulli; Nizza, Giuseppe Briguglio; Fiumedinisi, Giovanni De Luca e Alì, Natale Rao.