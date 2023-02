Siderno, il 26 febbraio la presentazione di "Ciatuzzu" di Catena Fiorello Galeano - Tempostretto

Un romanzo sulla perdita e sulla rinascita, un viaggio emozionante dentro al cuore di un bambino costretto a un doloroso, prematuro distacco dalla madre

SIDERNO – Ciatu miu, respiro mio. Voce e forza dell’anima.

Sua mamma lo chiamava sempre così. Quando Ciatuzzu deve dirle addio, ha solo nove anni. È sempre stato un bambino felice e spensierato, ma un giorno un male incurabile l’ha portata via da lui.

Da quel momento, ha dovuto fare i conti con il dolore e con l’assenza, sperimentando sulla propria pelle cosa significhi crescere senza l’amore della donna più importante. E Leto, il paesino affacciato sul mare dove vive, in cui la brezza si mischia al profumo di gelsomino, non sembra più lo stesso posto.

Per fortuna, Ciatuzzu non è solo: oltre ai nonni e ai fratelli, può contare su persone speciali, come il custode del cimitero e Lucia, una picciridda preziosa per lui…

Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova dimensione, suo padre, emigrato in Belgio, lo costringe a raggiungerlo in quella terra straniera. E a Ciatuzzu il mondo crolla un’altra volta addosso. Lontano dalla Sicilia e dai suoi affetti più cari, presto si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore. Attraverso la voce straordinaria di un bambino degli anni Sessanta, leggeremo una potente storia di riscatto.

Un romanzo sulla perdita e sulla rinascita

Catena Fiorello Galeano torna in libreria con un romanzo sulla perdita e sulla rinascita, un racconto dalla voce autentica nella Sicilia degli anni Sessanta, un viaggio emozionante dentro al cuore di un bambino. Ci consegna un romanzo commovente sulle sfide della vita e sul potere della memoria.

Perché, anche nei momenti più bui, il ricordo indelebile delle nostre radici e di chi abbiamo amato ci porterà lontano.

L’appuntamento con Catena Fiorello Galeano per la presentazione del suo nuovo libro Ciatuzzu è prevista alle 17 del 26 febbraio alla Mondadori di Siderno.

