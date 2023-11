Signorino è consigliere della III Municipalità: il Cga conferma la sentenza del Tar - Tempostretto

Rigettato l'appello di La Rocca, di Sicilia Vera. Nel Consiglio l'esponente della lista "De Domenico sindaco" e promotore della Lega consumatori di Messina

MESSINA – Nunzio Signorino è un consigliere della III Municipalità. Il Consiglio della giustizia amministratativo ha rigettato l’appello proposto da Alessandro La Rocca, confermando la sentenza

emessa dal Tar di Catania, che aveva accolto il ricorso di Signorino. Quest’ultimo, candidato nella lista “De Domenico Sindaco” e promotore sociale della Lega consumatori di Messina, difeso dall’avvocato Antonino Brancatelli, aveva proposto ricorso per l’annullamento del verbale dell’Ufficio elettorale centrale in data 23 giugno 2022. Ricorso nella parte in cui era stato proclamato eletto a consigliere Alessandro la Rocca, candidato nella lista “Con De Luca – Per Coglitore – Basile sindaco”.

Le reazioni

Così il componente del Consiglio nazionale della Lega consumatori, Antonio Gallo: “Enorme soddisfazione da parte per il risultato raggiunto”. Anche il consigliere comunale Giovanni Caruso si è associato alla soddisfazione espressa dalla Lega consumatori per l’esito del giudizio: “Felicissimo per l’esito della controversia. Ribadisco come sia particolarmente significativo, a tal proposito, evidenziare il risultato elettorale ottenuto da Nunzio Signorino alle amministrative– quasi 750 preferenze – che ne caratterizza in modo determinante l’impegno sociale e la presenza sul territorio”.