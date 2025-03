Silvio Mento confermato segretario generale del sindacato dei lavoratori postali della Cisl Messina

Al suo fianco ci saranno Marisa Panarello come segretaria aggiunta e Aldo La Bruna come segretario organizzativo

MESSINA – Silvio Mento è stato confermato segretario generale del sindacato lavoratori poste della Cisl di MEssina. Nel corso del congresso provinciale delle scorse ore, alla presenza del segretario generale del SLP Cisl Sicilia, Maurizio Affatigato e del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, ha ricevuto l’ok per guidare la sigla per i prossimi 4 anni. Al suo fianco ci saranno Marisa Panarello come segretaria aggiunta e Aldo La Bruna come segretario organizzativo.

Mento ha affermato: “Pronti ad affrontare con coraggio le sfide del domani, dopo due decenni in cui il mondo intorno a noi ha subito trasformazioni radicali e imprevedibili. Dal drone cargo per il servizio pilota delle isole minori, che riduce l’impatto ambientale della logistica all’uso degli esoscheletri per migliorare le condizioni di lavoro nelle attività fisiche più impegnative. Sono esempi che dimostrano come la tecnologia può ottimizzare i processi, ma evidenziano anche un aspetto fondamentale: serve una governance condivisa che protegga e valorizzi chi, ogni giorno, vive il cambiamento sul campo. Il nostro compito sarò quello di accompagnare le trasformazioni con responsabilità e inclusione, promuovere una formazione continua per sviluppare nuove competenze, vigilare affinché la transizione tecnologica non lasci nessuno indietro. L’innovazione deve essere un’opportunità per tutti. Solo con un approccio lungimirante e una contrattazione forte possiamo garantire che il futuro del lavoro sia all’altezza dei diritti e della dignità di ogni lavoratore”.

La privatizzazione di Poste Italiane è stato un altro argomento caldo, dopo l’idea del Governo che ha proposto la cessione del 30% delle azioni. “Questa decisione avrebbe messo a rischio il controllo pubblico sull’azienda, compromettendo la sua funzione sociale e trasformandola in un mero strumento di speculazione finanziaria. Di fronte a questa minaccia, abbiamo reagito con una determinazione incrollabile. Abbiamo vinto questa battaglia, dimostrando che non accetteremo compromessi quando si tratta di proteggere i diritti dei lavoratori. Continueremo a lottare con forza per garantire che il bene comune prevalga sempre sugli interessi finanziari”.

Quindi le riflessioni sulla situazione di Poste Italiane sul territorio: “Una situazione complessa, quella messinese. Abbiamo tanti uffici mono operatori dislocati su tutto il territorio. Il progetto Hub e Spoke, pensato per affrontare le sfide quotidiane, potrebbe rappresentare una soluzione efficace ma la carenza di personale ha intensificato il carico di lavoro, aggravando ulteriormente le difficoltà organizzative. Per migliorare la situazione abbiamo ottenuto la quantificazione dell’organico per delineare un quadro chiaro della distribuzione del personale negli uffici postali, suddiviso per filiali”.

Messina, inoltre, sarà capofila di un progetto nazionale: “Il Centro Logistico di Pistunina sarà il secondo centro d’Italia a partire con la sperimentazione della nuova linea corrieri che affiancherà i portalettere nella consegna dei pacchi. Questo progetto pilota rappresenta un’importante evoluzione del servizio postale, fondamentale per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Siamo determinati a seguire e supportare questo processo, proponendo soluzioni praticabili e sostenibili per il successo del progetto e per tutelare al meglio i lavoratori”.