Sinagra e Sant'Angelo, strade chiuse per lavori. Ecco quando e dove - Tempostretto

Nei prossimi giorni partono i cantieri sulle provinciali. La viabilità alternativa

MESSINA – Qualche disagio in entrata e in uscita da Sinagra e Sant’Angelo di Brolo, nei prossimi giorni, a causa dell’avvio di due cantieri. Di seguito, i giorni e le strade interdette dalla Città Metropolitana di Messina.

Viabilità a Sinagra

Dal 4 al 18 novembre 2022 chiusa la strada provinciale 145 a Sinagra dal Km. 18+200 e fino all’incrocio con la strada statale 116 in contrada Limari.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

– da Castell’Umberto, in direzione Sinagra: dall’innesto della strada provinciale 145 di Sinagra al Km. 44+200 della strada statale 116 per Km. 9+800, proseguire sulla strada statale 116 fino al Km. 34+400, all’incrocio con la strada provinciale 136 Raccuiese percorrendola dal Km. 24+450 al Km. 23+850, proseguire quindi lungo la strada provinciale 139 di Ucria fino all’abitato di Sinagra.

– da Sinagra, in direzione Castell’Umberto: medesimo percorso sopra descritto in direzione opposta.

Viabilità a Sant’Angelo di Brolo

Dalle 7 del 7 novembre alle 17 dell’11 novembre 2022 e comunque fino alla conclusione dei lavori, è chiusa la strada provinciale 140 a Sant’Angelo di Brolo, dal Km 6+550 al km 6+630.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

– da Piraino e dal tratto a valle dell’intervento, in direzione S. Angelo di Brolo: strada provinciale 140/bis Scorrimento veloce per S. Angelo di Brolo;

– da S. Angelo di Brolo e dal tratto a monte dell’intervento, in direzione Piraino: medesimo percorso sopra descritto in direzione opposta.

In entrambi i comuni è consentito ai soli residenti di raggiungere le proprie abitazioni, ed in caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.

I cantieri sono stati avviati per i lavori di manutenzione stradale e messa in sicurezza dei costoni.