Sinagra. Incidente sul lavoro, ferito 59enne

Come sta l'operaio ricoverato al Policlinico di Messina e cosa è successo

E’ ricoverato al Policlinico di Messina l’operaio di 59 anni coinvolto nell’incidente sul lavoro avvenuto a Sinagra. L’uomo era impegnato nelle operazioni di scarico merci da un mezzo, nel magazzino da una ditta locale, quando è rimasto ferito.

Incidente a Sinagra, intervento dell’eliambulanza

Le sue condizioni hanno convinto gli uomini del 118, arrivati sul posto per il primo soccorso, ad immobilizzarlo e richiedere il trasferimento in elisoccorso. Il mezzo ha caricato il ferito nel campo sportivo di Sinagra ed è decollato diretto all’ospedale messinese, dove i medici si sono riservati la prognosi in attesa dei responsi degli accertamenti. Al vaglio degli ispettori del lavoro le cause dell’incidente.