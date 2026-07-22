 Sinagra. Incidente sul lavoro, ferito 59enne

Sinagra. Incidente sul lavoro, ferito 59enne

Alessandra Serio

Sinagra. Incidente sul lavoro, ferito 59enne

mercoledì 22 Luglio 2026 - 17:15

Come sta l'operaio ricoverato al Policlinico di Messina e cosa è successo

E’ ricoverato al Policlinico di Messina l’operaio di 59 anni coinvolto nell’incidente sul lavoro avvenuto a Sinagra. L’uomo era impegnato nelle operazioni di scarico merci da un mezzo, nel magazzino da una ditta locale, quando è rimasto ferito.

Incidente a Sinagra, intervento dell’eliambulanza

Le sue condizioni hanno convinto gli uomini del 118, arrivati sul posto per il primo soccorso, ad immobilizzarlo e richiedere il trasferimento in elisoccorso. Il mezzo ha caricato il ferito nel campo sportivo di Sinagra ed è decollato diretto all’ospedale messinese, dove i medici si sono riservati la prognosi in attesa dei responsi degli accertamenti. Al vaglio degli ispettori del lavoro le cause dell’incidente.

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