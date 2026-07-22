L’ItalVolley a Messina, aperta la prevendita per le partite di fine agosto

Disponibili i biglietti per la Fipav Cup Men Elite che vedrà la Nazionale italiana di De Giorgi sfidare al PalaRescifina Brasile e Cuba

MESSINA – La Nazionale maschile come noto sarà protagonista della Fipav Cup Men Elite a Reggio Calabria il 26 agosto, prima di trasferirsi a Messina per le sfide in programma il 28 e il 30 agosto, rispettivamente contro Cuba e Brasile.

Sarà un appuntamento importante di preparazione in vista dei Campionati Europei maschili che si terranno in Italia dal 10 al 26 settembre. Dopo l’apertura della vendita dei biglietti per la giornata di gara di Reggio Calabria, da oggi sono disponibili anche i tagliandi per assistere alle partite in programma al PalaRescifina di Messina. I biglietti sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma TicketOne, unico canale ufficiale autorizzato alla vendita.

Promozioni per il pubblico

Per entrambe le partite è attiva una promozione dedicata a tutti i tesserati Fipav, con il costo del biglietto fissato a 14 euro per le gare dell’Italia e 10 euro per le altre partite in programma. A questo link il modulo per le prenotazioni.

Con l’acquisto di otto biglietti a tariffa intera, due verranno dati in omaggio nei settori di Tribuna Laterale e 2° anello. Acquistando 2 biglietti a prezzo intero, fino a 2 bambini possono acquistare il proprio biglietto con uno sconto del 50%. Per queste due promozioni scrivere a “ufficiostampa@fipavmessina.it”. Prevista a parte il ticketing per persone con disabilità.

Il programma delle gare al PalaRescifina

28 agosto ore 20, Italia-Cuba

29 agosto ore 20, Germania-Brasile

30 agosto ore 21, Italia-Brasile

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba

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