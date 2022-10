Sindaci e amministratori jonici hanno celebrato a S. Teresa di Riva la festa di S. Francesco - Tempostretto

La funzione religiosa è stata presieduta da padre Agostino Giacalone

S. TERESA DI RIVA – Sindaci e amministratori jonici hanno condiviso con la comunità religiosa la celebrazione della festa in onore di S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Per l’occasione si sono dati appuntamento nella chiesa parrocchiale S. Maria di Porto Salvo a S. Teresa di Riva, dove hanno partecipato alla S. Messa presieduta da padre Agostino Giacalone ed acceso la lampada votiva. Il vicesindaco di S. Teresa di Riva, Annalisa Miano, che ha fatto gli onori di casa, ha ringraziato “padre Agostino, l’ordine dei Francescani ed i ragazzi della Gifra per averci permesso di riflettere sulla figura di San Francesco, uomo che si è spogliato dei suoi beni materiali per condurre una vita in totale armonia di spirito”.