Il sindaco Basile in Cina: “Messina guarda al futuro, con cultura e innovazione”

Messina protagonista alla fiera internazionale di Shenzhen. Incontri istituzionali nel distretto di Pingshan. Presentato il video ufficiale della città. Presente anche il Conservatorio “Corelli”

Missione istituzionale in Cina del sindaco di Messina, Federico Basile, che in questi giorni sta rappresentando la città alla 21ª edizione del Festival Internazionale delle Industrie Culturali, (ICIF), a Shenzhen, in Cina, il più importante evento fieristico dedicato all’industria culturale internazionale. La delegazione messinese è composta, oltre che dal sindaco Basile, dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, dall’assessore agli Spettacoli Massimo Finocchiaro e da una rappresentanza del Conservatorio Statale “Arcangelo Corelli” di Messina, protagonista del programma culturale della missione.

Oggi, nel corso del suo intervento ufficiale alla fiera, il sindaco Basile ha raccontato la storia millenaria di Messina, soffermandosi sul valore della cultura come leva di identità e sviluppo e sulle trasformazioni in atto nella città grazie ai grandi interventi pubblici e alle innovazioni tecnologiche introdotte nella gestione urbana.

“Messina è una città in profondo cambiamento, una città che accelera su più fronti: dalla rigenerazione urbana ai cantieri pubblici, dal turismo alla tecnologia”, ha dichiarato il sindaco. “Un po’ come Shenzhen, anche noi abbiamo una struttura territoriale articolata: sei municipi che comprendono zone marine e montane, con 47 villaggi ricchi di storia, tradizione e identità. Parlare di cultura, territorio e attività produttive significa costruire ponti di scambio, in cui il patrimonio culturale e le eccellenze enogastronomiche diventano strumenti di cooperazione e crescita reciproca. Grazie anche al nostro Conservatorio musicale, oggi siamo qui a rappresentare l’arte, la musica, la cultura. Messina è la città che ha dato i natali ad Antonello, che vanta una storia millenaria. Una città di passaggi, di connessioni, di contaminazioni. Crediamo che esperienze come questa, fondate su scambi culturali ma anche istituzionali e produttivi, possano rafforzare la conoscenza reciproca e aprire nuove prospettive per i nostri territori. Vi invito – ha concluso Basile – a visitare Messina, a conoscere le nostre bellezze e a continuare questo dialogo: è proprio da momenti come questi che nasce la vera sinergia tra le comunità, nel segno della cooperazione internazionale e dello sviluppo condiviso”.

Durante l’incontro è stato proiettato un video di presentazione ufficiale della città di Messina, che ha suscitato grande interesse tra i rappresentanti istituzionali e gli operatori culturali presenti. La giornata di oggi segue un primo importante momento istituzionale svoltosi ieri, mercoledì 21 maggio, nel Distretto di Pingshan, uno dei nove distretti della municipalità di Shenzhen, noto per il suo dinamismo culturale e per l’eccellenza nei settori biomedicale e della produzione di macchine elettroniche, con la presenza di grandi aziende come Byd. La delegazione messinese ha potuto conoscere da vicino alcune delle principali realtà del territorio, tra cui il Polo Culturale, il Teatro e la Galleria d’Arte Moderna di Pingshan. Successivamente, si è recata presso la sede di Vinci Cultura, che ha curato l’organizzazione degli appuntamenti e accoglie ufficialmente la delegazione come ospite d’onore.

Nel corso della visita, sono stati avviati rapporti di collaborazione con: Hu Gengxiang, Presidente del Distretto di Pingshan, Xu Xingjia, Assessore del Dipartimento Attività Produttive, Commerciali e Industriali, Li Jinghua, Segretario del Partito per il Dipartimento Cultura, Sport, Televisione e Turismo, Wang Tianqi, Presidente Onorario e Fondatore dell’Associazione Vinci Cultura. Vinci Cultura è un’associazione culturale con sede in Italia, impegnata nella promozione dello scambio culturale e artistico tra Italia e Cina. Ispirata al genio di Leonardo da Vinci, realizza progetti educativi, culturali e creativi che rafforzano il dialogo tra Oriente e Occidente.

Tra i protagonisti della missione anche il Conservatorio “Arcangelo Corelli”, rappresentato dal Presidente Egidio Bernava Morante e dal Direttore Accademico Maestro Carmelo Crisafulli. La delegazione del Conservatorio ha portato a Shenzhen il talento degli studenti messinesi, rafforzando il legame con i principali conservatori e dipartimenti musicali cinesi. Con circa 900 studenti e una spiccata vocazione internazionale, il “Corelli” è attualmente impegnato nello sviluppo di un nuovo centro di formazione e ricerca con una forte proiezione verso l’Estremo Oriente.

Messina si afferma così come città aperta, dinamica e proiettata verso nuovi scenari di cooperazione globale, attraverso cultura, innovazione e relazioni istituzionali di alto livello. Il programma della missione istituzionale prosegue domani, venerdì 23 maggio, con ulteriori momenti di confronto e cooperazione, che vedrà la delegazione messinese impegnata in nuovi incontri e attività finalizzate al rafforzamento delle relazioni internazionali e allo sviluppo di progetti condivisi.