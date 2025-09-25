Sindrome dell’ovaio policistico, confronto tra specialisti a S. Teresa

La condizione interessa circa il 20% della popolazione femminile. Durante il convegno organizzato dai Lions e dell'associazione Adamo, annunciato un progetto di screening gratuito riservato alle adolescenti

S. TERESA – Un importante convegno dedicato alla sindrome dell’ovaio policistico si è svolto nel Palazzo della Cultura di S. Teresa. L’incontro è stato promosso dal Lions Club di S. Teresa di Riva, presidente Salvatore Parlato, e dall’Associazione Adamo – Associazione Disturbi Alimentari Metabolici e Obesità, presidente Giuseppe Turiano, con la collaborazione della Fidapa – S. Teresa Valle d’Agrò, presidente Osanna Rifatto, e del Centro di Diagnostica per Immagini di Francesco Fiumara.

Gli illustri relatori hanno evidenziato la condizione multifattoriale della sindrome che interessa circa il 20% della popolazione femminile, sin dall’adolescenza, e come la gestione debba essere multidisciplinare interessando più specialisti come endocrinologi e ginecologi.

Durante la vivace e articolata discussione è stato presa in considerazione l’aspetto metabolico, legato al sovrappeso, ed è stato evidenziato come le nuove terapie di contrasto all’obesità possano essere di grande utilità nell’affrontare con successo questa condizione. Soluzione di molti casi sarebbe il dialogo tra professionisti e lo scambio di informazioni sulle pazienti in cura.

Nel corso dell’incontro è stato presentato un progetto di screening gratuito, mediante ecografia ovarica, riservato alle adolescenti, su prenotazione tramite le associazioni organizzatrici.

Sono intervenuti Maria Lieta Interdonato, dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, che ha parlato della diagnosi e della clinica della Pcos, Giuseppe Turiano, presidente di Adamo, che ha parlato della etio-patogenesi della condizione patologica, Carlo Casile, responsabile della Endocrinologia del Papardo, che ha parlato della terapia e, infine, Marco Galletta, direttore Procreazione Assistita del Papardo, che si è soffermato sulla problematica della fertilità.

Hanno moderato l’incontro Salvatore Cannavò dell’Università di Messina, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, Giuseppe Lo Greco, già primario di Endocrinologia al Papardo e Barbara Valenti, radiologo e responsabile del “Progetto Donna” dello Studio Diagnostico per Immagini.

Per l’Amministrazione comunale di S. Teresa ha portato i saluti il vicesindaco Annalisa Miano, mentre hanno concluso i lavori Angela Patti, presidente di Zona 8, e Isidoro Barbagallo, presidente della 3° Circoscrizione, del Distretto Lions 108 YB – Sicilia.