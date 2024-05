Siracusano: “I 20 milioni per la bonifica della zona falcata sono realtà” VIDEO

La sottosegretaria annuncia a Messina:"Finalmente saranno ufficiali nella prossima delibera Cipess"

Intervista video di Marco Olivieri



MESSINA – Durante la sua visita a Messina in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee, Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e parlamentare di Forza Italia, ha annunciato una notizia di grande rilevanza per la città: i fondi per la bonifica della zona falcata sono finalmente una realtà.

Ha messo in rilievo la sottosegretaria: “I 20 milioni destinati alla bonifica della zona falcata sono ormai una certezza. Nella prossima delibera del Cipess, prevista per la settimana a venire, la somma sarà ufficialmente stanziata”. Questa promessa trova le sue radici in un emendamento sostenuto dalla stessa Siracusano. Da anni la comunità locale è in attesa di interventi mirati per la bonifica di una zona così vitale per il territorio messinese. La zona falcata, infatti, rappresenta un autentico tesoro ambientale e paesaggistico di inestimabile valore ma occorre un notevole investimento economico per bonificare l’area.

La sottosegretaria ha voluto sottolineare l’importanza di questo passo avanti: “Non possiamo ancora affermare se questi fondi saranno sufficienti a risolvere completamente i problemi della zona falcata, ma senza dubbio rappresentano un notevole progresso verso la sua rigenerazione e tutela ambientale”.il primo di una serie di passi volti a garantire una gestione sostenibile e responsabile delle risorse naturali del territorio messinese. Concludendo il suo intervento, la sottosegretaria Siracusano ha ribadito “l’impegno del governo nel sostenere progetti di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile”, esprimendo “ottimismo riguardo al futuro della zona falcata e della sua comunità”.