Siracusano: "Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà, è l'opera più ecologica possibile" - Tempostretto

La deputata messinese assicura che i presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria incontreranno presto la nuova premier, dopo la formazione del Governo

“Il Ponte sullo Stretto di Messina adesso è nel programma del futuro esecutivo e si farà, portando benefici straordinari al nostro territorio. Il governo di centrodestra e tutti i leader dei partiti della coalizione si sono esposti fortemente sulla realizzazione del Ponte. Francamente non tollero chi, anche tra i siciliani, dice che alla Sicilia serve ben altro”.

La comparazione coi ponti in Turchia

Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, intervenendo al seminario online “La metodologia dell’analisi degli effetti per gli investimenti in grandi infrastrutture pubbliche: uno studio comparativo dei ponti sospesi in Turchia“, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina insieme al Dipartimento di Business Administration dell’Università di Çanakkale Onsekiz Mart.

“L’opera più ecologica che ci possa essere”

”Assurde anche le opposizioni ambientaliste: il Ponte sullo Stretto è l’opera più ecologica che ci possa essere, in quanto ridurrebbe sensibilmente l’impatto delle emissioni di anidride carbonica rendendo la mobilità più moderna e sostenibile. I presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto, incontreranno presto la nuova premier, dopo la formazione del governo nazionale, per mettere in campo la strategia più efficace per riavviare l’iter per la realizzazione del Ponte nel modo più rapido possibile: io darò il mio contributo con tutte le mie forze”, ha sottolineato Siracusano.

“Salvini ministro Infrastrutture sarebbe buona notizia”

“Avere Salvini ministro per le Infrastrutture sarebbe un valore aggiunto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il leader della Lega è sempre stato molto coraggioso per il Ponte e ha stupito tutti. Ha voluto incarnare questa battaglia capendo che è la madre di tutte le battaglie. Poche settimane fa è venuto a Messina con gli striscioni per il Ponte, tanti altri colleghi deputati leghisti, tra tutti l’onorevole Rixi, si sono sempre battuti nelle aule parlamentari per il Ponte, che nei nostri precedenti governi è sempre stato approvato, progettato e finanziato con il voto favorevole della Lega. Sono convinta, quindi, che se Salvini sarà ministro per le Infrastrutture continuerà a battersi per questa grande opera: quindi per il Ponte sullo Stretto sarebbe assolutamente una buona notizia“, ha concluso Siracusano.

