Slalom, Ingardia domina la 27ª Torregrotta-Roccavaldina - Tempostretto

Il portacolori della Trapani Corse si è imposto su Ghipard 1150 davanti a Vinaccia e Arresta

TORREGROTTA – Il 27° Slalom Torregrotta-Roccavaldina ha avuto in Girolamo Ingardia il dominatore assoluto. Il pilota marsalese si è infatti aggiudicato tutte e tre le manche di gara con la sua scattante Ghipard Suzuki 1150, senza mai commettere errori riuscendo a contenere il tentativo del campione sorrentino Luigi Vinaccia che al volante della potente Osella Pa 9/90 Alfa Romeo nel corso della terza e decisiva manche si è avvicinato a meno di due secondi dal vincitore. Grazie a questo risultato adesso Ingardia è ad un passo dal secondo titolo consecutivo regionale.

Sul podio anche l’altro marsalese Salvatore (Totò) Arresta che ha più volte regolato l’assetto della sua Gloria B5 Evo, per provare a migliorasi ulteriormente, ma che alla terza manche ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema in partenza.

La gara, che ha assegnato punti sia per il Trofeo Centro/Sud Italia sia per il Campionato Regionale, promosso dalla Delegazione Aci Sport Sicilia, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico trattenutosi numeroso fino alla premiazione, che ha concluso la manifestazione nella sala consiliare del comune di Torregrotta. A imporsi tra le scuderie la Trapani Corse.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il vincitore nel post gara ha dichiarato: ”Sono contentissimo della mia prestazione. Il tempo della prima manche è stato ottimo, per cui mi sono permesso di rischiare anche nelle successive e ho anche un piccolo errore. Per me è stata una doppia vittoria perché ho guadagnato parecchi punti nel Trofeo Centro Sud distanziando il migliore dei miei avversari. Adesso testa ad Avola dove la sfida tricolore mi stimola in modo particolare.

Vinaccia ha commentato positivamente la sua gara: ” ho provato ad avvicinare il mio avversario, ma le monoposto fra i birilli sono molto più agili delle sport cars e quindi diventa difficile recuperare tutto nei tratti liberi da rallentamenti dove posso scaricare la potenza della mia Osella da 2000.cc Venire a Torregrotta è sempre piacevole, io sono un habituè di questa gara e l’ho vinta 7 volte, oggi va bene anche questa piazza d’onore in vista dell’immediato impegno Tricolore a cui parteciperò il prossimo weekend qui in Sicilia.

“Sono partito all’attacco subito in prima manche – ha detto Arresta – ma ancora qualcosa non andava nell’assetto e abbiamo cercato di sistemare migliorare il setup, prima ddi affrontare il resto della gara. Nella terza manche, su cui puntavo particolarmente c’è stato un problema penso ad un semi asse in fase di start e non sono riuscito a prendere il via. Peccato spero di rifarmi ad Avola, anche se il podio è sempre un buon risultato”.

Altri risultati

Bella la sfida fra le estreme vetture del gruppo E2SH che ha visto prevalere Salvatore Giunta su Fiat 126 rispetto a Alessandro Prato su Fiat 500.

Nelle altre categorie spiccano i successi in gruppo RS Plus del saccense pluricampione italiano Ignazio Bonavires su Peugeot 106 1600, in gruppo di Alessio Truscello anche lui su Peugeot 106 ma da 1400cc e di Antonio Marino in gruppo N ancora su una vettura del leone da 1600 cc, del tutto identica a quella con cui Mattia Tirintino ha vinto la classifica degli Under 23.