Snam apre le porte della Centrale di Messina. Visite guidate, ecco come prenotarsi

Incontro per approfondire i temi della sicurezza energetica e l’importanza delle infrastrutture locali

Venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 10, Snam aprirà le porte della centrale di compressione di Messina, nella frazione di Faro Superiore, Via Carbonaro 23, per una giornata aperta organizzata con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni e la cittadinanza ai temi della sicurezza energetica e dell’importanza delle infrastrutture sul territorio.

La giornata inizierà con un appuntamento istituzionale a cui parteciperanno l’assessore alle Politiche Ambientali e alla Pianificazione ed Efficientamento Energetico, Francesco Caminiti, e il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, insieme a rappresentanti del gruppo Snam e del personale dell’impianto. Tra gli altri, prenderanno parte all’incontro autorità civili e militari e il presidente della VI Municipalità, Alessandro Pagano, insieme ai rappresentanti del Consiglio circoscrizionale.

Dopo i primi incontri istituzionali al mattino, nel pomeriggio saranno coinvolti anche i cittadini, con visite organizzate in gruppi di massimo 35 partecipanti per turno, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per accedere all’impianto, è necessario presentare un documento di identità e registrarsi qui.

Gli impianti di compressione di Snam sono infrastrutture cruciali per garantire la distribuzione e la sicurezza energetica a livello nazionale. Collocate in punti strategici della rete di trasporto, hanno lo scopo di comprimere il gas naturale, per la gran parte importato dall’estero, e fornirgli la necessaria spinta per percorrere la rete nazionale dei metanodotti lungo tutto il Paese. Sono controllate a distanza dal centro di dispacciamento Snam di San Donato Milanese, operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, a presidio degli oltre 33.000 chilometri delle infrastrutture di trasporto gas presenti sul territorio nazionale.