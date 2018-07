Patti, bagnanti in difficoltà salvati dai VdF in elicottero

E' servito un elicottero dei Vigili del Fuoco per portare in salvo due bagnanti rimasti intrappolati sulle scogliere di Mongiove, a Patti.



I due stavano facendo il bagno quando le mareggiate hanno trascinato entrambi verso le grotte.



I due non sono riusciti a tornare a terra ed è toccato agli amici, preoccupati, lanciare l'allarme.



Immediato l'arrivo dell'aeromobile dal Reparto volo di Catania - Fontanarossa che col suopportodella squadra di terra proveniente dal distaccamento di Patti, ha messo in sicurezza i bagnanti sulle scogliere e, con l'ausilio del verricello, li ha portati prima a bordo poi all'ospedale di Patti, dove sono stati visitati.



Paura a parte, le loro condizioni generali sono buone.