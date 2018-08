100 migranti della Diciotti lasciano Messina, all'hotspot ne restano altri 39

Sono un centinaio i migranti sbarcati a Catania dalla nave Diciotti che hanno lasciato oggi l’hotspot messinese di Bisconte. Si sono lasciati alla spalle la Città dello Stretto a bordo di due pullman privati, scortati dalla polizia, alla volta di Rocca di Papa, a sud Roma.

Lì arriveranno al termine di un viaggio di dieci ore e saranno ospitati al Centro di accoglienza “Mondo migliore”. L’hotspot di Messina comincia così a svuotarsi. Al momento sono rimasti 39 migranti, che attendono comunque di essere trasferiti in Albania e in Irlanda, due nazioni che hanno dato la loro disponibilità ad accoglierli.

Per gli altri era stata data la disponibilità della Cei, la Conferenza episcopale italiana.

E mentre a Messina cominciano a scemare le polemiche per le dichiarazioni del sindaco, Cateno De Luca, il quale ha tuonato che “l’hotspot di Bisconte è abusivo e va sgomberato e demolito” (il primo cittadino si era anche lamentato per non essere stato avvisato dell’arrivo dei migranti), a Rocca di papa il dibattito si è appena infiammato.

Sui social e a livello istituzionale. Ad avviso dei residenti cento immigrati sono troppi. Il sindaco Emanuele Crestini dice di “capire” le preoccupazioni ma ricorda che i migranti li ha mandati Salvini.