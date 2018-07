Casalvecchio Siculo in gara ambientale con i Comuni fioriti d'Italia

Casalvecchio Siculo aderisce al Circuito nazionale Comuni fioriti, il progetto di sensibilizzazione ambientale nazionale che mette in competizione località di ogni parte d’Italia con l’obiettivo di spronare una maggiore attenzione del verde cittadino. Da Grado a Cervia, da Alba a Merano, dalla Costiera Amalfitana alla Valle D’Aosta per finire in Sicilia la sfida della bellezza dei luoghi è animata da una spiccata attenzione alla cura delle fioriture e del decoro urbano, primo biglietto da visita per una città che si propone all’accoglienza turistica e punto di forza per la qualità di vita dei residenti.

I primi concorsi tra città fiorite iniziano in Austria nei primi del ‘900 e oggi questa formula di marketing turistico-ambientale è adottata con successo da migliaia di città in Europa e in tutto nel Mondo, spiega Michele Isgrò vicepresidente nazionale di Asproflor-Comuni Fioriti che ieri ha incontrato l’assessore Marcella Russo per lanciare l’adesione di Casalvecchio e mettere a punto le fasi iniziali della competizione fiorita.

Coinvolgere i cittadini e le famiglie è l’intenzione dell’Amministrazione guidata dal riconfermato sindaco Marco Saetti, l’iniziativa, infatti, se da una parte genera promozione per il paese dall’altra crea sensibilizzazione tra i cittadini partendo dai più piccoli. In estate Casalvecchio sarà visitata dalla Giuria nazionale Comuni fioriti per la valutazione espressa in fiori “da uno a quattro” che saranno riportati in un cartello giallo che sarà posto all’ingresso del paese.

All’interno della competizione è prevista anche l’elezione di una Miss Comuni fioriti e non è detto che qualche bella ragazza di Casalvecchio non stia pensando di partecipare. La premiazione nazionale si terrà il 10 e 11 novembre 2018 a Bologna in occasione della Fiera mondiale della meccanizzazione agricola Eima international e solo in quella data si conoscerà la valutazione attribuita ai Comuni.