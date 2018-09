“Challenges 4 Youth”: i giovani protagonisti a Taormina

TAORMINA diventa incubatore di idee e di confronto tra i giovani. Dall’aula consiliare del Comune parte un forte messaggio che vuol seminare dialogo e integrazione. I giovani vogliono partecipare e vogliono dire la loro sulle politiche che li riguardano e sui percorsi di integrazione.

E’ un messaggio forte e chiaro quello partito durante le giornate di lavoro che si sono svolte a Taormina nell’ambito del progetto “Challenges 4 Youth: Structured Dialogue for Integration”. Un progetto inserito nel programma comunitario Erasmus plus, nell’ambito dell’Azione chiave 3 . Gli ambiti tematici affrontati durante i lavori: il futuro dei giovani in Eu, la Partecipazione el’ Inclusione sociale, le Politiche di Integrazione dei migranti e i rifugiati, i Diritti Umani, il Volontariato giovanile e Corpo europeo di solidarietà, Erasmus Plus e le opportunità di mobilità per i giovani in Ue. Dopo una fase preparatoria che si è aperta già nel mese di giugno scorso, dal 10 al 13 Settembre si sono svolti una serie di confronti pubblici promossi dall’Associazione Taormina Book Festival - Taobuk. e dall’Agenzia Giovani.

Di rilevanza l’incontro tra giovani e Decision makers. L’evento è stato finalizzato a sostenere la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica, creando un’occasione di incontro e di dialogo tra i giovani e i responsabili delle politiche giovanili.

Obiettivo generale offrire ai partecipanti la possibilità di creare spazi di confronto e dialogo attivo ad oggi sempre più indispensabili per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica del Paese, l’integrazione e l’inclusione di soggetti svantaggiati, anche in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo nel 2019.

La partecipazione delle nuove generazioni è infatti fondamentale per il percorso di crescita e lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Appare necessario promuovere iniziative di solidarietà in tempo di crisi con il supporto del volontariato partendo proprio dall'energia, l’entusiasmo, l’empatia e le motivazioni delle nuove generazioni.

Numerosissimi giovani e decisori politici hanno partecipato alle attività che hanno avuto come finalità principale quella di avvicinare i giovani alle Istituzioni locali e comunitarie e risvegliare un senso di appartenenza e di identità comune attraverso lo strumento del Dialogo strutturato.

Il programma è stato ricco di attività, workshops pubblici interattivi, seminari, scambi di buone pratiche, momenti interculturali, con la partecipazione di giovani, esperti del mondo universitario e delle tematiche trattate, decisori politici e migranti minori non accompagnati. Tutte le attività hanno fornito ai partecipanti coinvolti la possibilità di comunicare, scambiare punti di vista e opinioni e anche di creare una rete per garantire la più ampia partecipazione possibile.

I due momenti centrali dell’azione progettuale sono stati quelli relativi al workshop pubblico interattivo che si è tenuto nell’ l’aula consiliare del Comune di Taormina, durante il quale insieme al sindaco di Taormina Mario Bolognari e ad un nutrito numero di amministratori dei comuni del comprensorio, sono state discusse e dibattute insieme ai moltissimi giovani partecipanti le tematiche relative alla Democrazia partecipativa, al Dialogo strutturato e agli strumenti a supporto della partecipazione giovanile nelle scelte decisionali a livello locale ed europeo, condividendo idee e scambiando buone prassi fra i giovani e gli amministratori del territorio.

Il secondo importante momento progettuale è stato caratterizzato dal Convegno, dal titolo “Giovani e migranti: politiche d’inclusione sociale e storie d’integrazione”. Obiettivo incoraggiare il confronto e la comprensione, in merito alle politiche di Integrazione di migranti, incoraggiando il pluralismo, la tolleranza, il rispetto della diversità, la non discriminazione, favorendo percorsi di integrazione sociale e partecipazione attiva di giovani immigrati attraverso l’articolazione di azioni che favoriscano la lotta alla marginalizzazione, e il multiculturalismo nelle comunità locali. Durante il convegno sono state ascoltate, attraverso la voce diretta di Minori non accompagnati di alcuni centri della provincia di Messina e di Palermo, Storie di migrazione e Integrazione.

Parole di plauso ed elogio sono state rivolte da tutti i relatori, e dal sindaco di Taormina Mario Bolognari all’Associazione Taobuk. L'evento è stata l'occasione per gettare le basi di quella che diventerà una collaborazione di lunga durata fra gli amministratori del territorio per promuovere strumenti di democrazia partecipata che vedano i giovani protagonisti delle scelte che li riguardano da vicino. E proprio attraverso il coinvolgimento di tutto il territorio che è stato possibile ideare nuovi metodi di approccio alle politiche giovanili e discutere di gestione e accoglienza dei Migranti, per passare da una fase formale e spesso di stallo nei confronti delle opportunità offerte dall’Ue, ad una fase operativa che metta in rete nuove risorse per la crescita economica, culturale e sociale dell’Unione europea.