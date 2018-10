Cultura e solidarietà: il Lions Club S.Teresa inaugura il nuovo anno sociale

ROCCALUMERA. Il nuovo anno sociale del Lions Club di S.Teresa di Riva è stato inaugurato presso l’Antica Filanda di Roccalumera alla presenza di un numerosissimo pubblico formato da autorità civili e militari, dai sindaci dei paesi della riviera ionica, dalle massime cariche lionistiche distrettuali e della circoscrizione messinese, oltre a una folta rappresentanza delle associazioni aderenti al portale Assojonica.

Dopo il saluto del presidente del Lions santateresino, l'avvocato Lalla Parisi, la serata, dedicata a Salvatore Quasimodo, prendendo spunto dal tema distrettuale “I Lions sul territorio”, si è avvalsa di una ricca e variegata partecipazione di relatori e artisti. Il presidente del “Parco Letterario S. Quasimodo”, Carlo Mastroeni, ha relazionato sulla figura del premio Nobel e i suoi rapporti col territorio evidenziando il particolare legame con i familiari e gli amici messinesi; ha sottolineato come la figura del Nobel siciliano possa essere un elemento di volano economico e di interesse culturale sia per la popolazione locale sia per i visitatori e i turisti. Ha offerto la visione di una serie di brevi filmati storici di interviste rilasciate dal Poeta subito dopo il Nobel con cui è stato insignito nel 1959.

La professoressa Lucrezia Lorenzini ha approfondito la parte filologica della scrittura del poeta, evidenziando le particolarità espressive nelle varie fasi della poetica quasimodiana.

Lalla Parisi ha poi illustrato il programma del Lions Club S.Teresa Riva per l’anno sociale 2018/19 evidenziando come, in continuità con gli anni precedenti, verranno attenzionati le esigenze e i bisogni del territorio, in un rapporto continuo e sinergico con le Amministrazioni locali, le Amministrazioni scolastiche, e le varie Associazioni presenti sul territorio, non dimenticando quello che è il principio ispiratore dell’Associazione: “Servire per servire a qualcuno o a qualcosa”.

Il pubblico è stato allietato da alcuni brani del maestro Gesuele Sciacca che ha musicato alcune poesie di Quasimodo.

Mentre alcuni studenti del Istituto d'istruzione superiore “Caminiti-Trimarchi” hanno recitato magistralmente alcune piéces teatrali tratti da autori contemporanei sul tema della violenza sulle donne diretti dalla dalla professoressa Maria Grazia Santoro e coordinati dal dirigente scolastico Maria Carmela Lipari.

Infine, lo stilista Andrea del Castello e il saggista Franco Coccopalmeri hanno presentato in anteprima il bellissimo gioiello “Alla madre” ispirato e dedicato alla poesia di Quasimodo “Lettera alla madre”.

Sono così intervenuti il presidente del Leo Club di S.Teresa di Riva Maria Grazia Racco, il presidente di Zona 10, Leonardo Racco, il presidente della 3° Circoscrizione di Messina, Antonio De Matteis e i past governatori, Francesco Freni Terranova e Giuseppe Scamporrino i quali si sono complimentati con il presidente per l’efficienza e l’operosità del Club santateresino. A conclusione della serata il tradizionale taglio della torta con il brindisi augurale.