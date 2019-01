Furci, Michele Palella a “Take me out” su Real Time. E diventa influencer

FURCI SICULO – Ancora protagonista in tv il maestro della banda di Furci Siculo Michele Palella.Dopo aver partecipato alla trasmissione Rai “Detto Fatto” lo scorso anno, è stato contattato dalla redazione di Real Time per partecipare al casting del programma “Take me out”, condotto da Katya Follesa. Lo scorso ottobre era giunto l’ok, e Nichele ha accettato, registrando a Milano le puntate del programma, andate in onda nei giorni scorsi, in prima serata.

“Durante la messa in onda – spiega Michele - ho suonato con la tromba la colonna sonora del film “Il Padrino” e mi sono accattivato le simpatie di tutta la redazione di Real Time (e del pubblico) al punto che mi hanno proposto nuove collaborazioni per il futuro”.

Michele è diventato un influencer sui social vantando oltre 50mila follower su Instagram con collaborazione pubblicitarie importanti. Gli scatti pubblicati sono stati realizzati da Studio 58 di Carmelo Ucchino e Gianfranco Stracuzzi.