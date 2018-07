Furci Siculo. E’ arrivata la fibra ottica, ieri il primo allaccio

FURCI SICULO. E’ arrivata la fibra ottica per la banda ultra larga. Il primo allaccio nel Comune di Furci Siculo è stato eseguito dai tecnici ieri pomeriggio alle 15.15 in una via alla periferia nord del paese. “Si tratta di un’opera importante – ha commentato l’utente – attesa da parecchio tempo, destinata a migliorare tra l’altro la qualità del lavoro di diverse attività. Ed è utilissima ovviamente anche per le famiglie”. Lo scorso aprile, l’ex sindaco Sebastiano Foti con un atto di Giunta, aveva sottoscritto una convenzione con la Regione e Infratel, la ditta che in quel momento si impegnava e successivamente ha realizzato la rete a banda ultra larga. L’opera rientra nel “percorso virtuoso” intrapreso dalla Regione Siciliana, di ammodernamento digitale al fine di consentire di superare il gap tecnologico esistente rispetto alle regioni tecnologicamente più evolute. In questa prospettiva, la Regione siciliana ha incentivato i progetti inerenti la digitalizzazione sull’interio territorio regionale, agevolando i processi di evoluzione tecnologica in settori diversi ma egualmente importanti per i cittadini”. La notizia è stata appresa a Furci con grande interesse. E’ facile immaginare che in tanti faranno richiesta per usufruire del servizio.