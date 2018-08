Nuove voci per il Piccolo coro di Taormina, al via le audizioni

TAORMINA. Il Piccolo Coro Don Bosco Città Di Taormina, che da poco ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività, è in cerca di nuove voci. È partita nei giorni scorsi la campagna per le “Audizioni 2018” rivolta a tutti i bambini in età compresa tra i 3 e i 10 anni di qualsiasi nazionalità residenti a Taormina e comuni limitrofi ed in particolare Giardini Naxos, Letojanni, Gaggi, Graniti, Francavilla di Sicilia, Castelmola, Sant’Alessio Siculo, Caltabiano, Fiumefreddo Di Sicilia, Giarre, Santa Teresa di Riva, Pagliara, Roccalumera, Furci Siculo, Forza d’Agró, Nizza di Sicilia, Alì Terme.

Da dieci anni il Piccolo Coro aggrega i bambini della riviera Jonica promuovendo sul territorio concerti ed eventi rivolti al pubblico di tutte le età. Per prenotare un’audizione gratuita bisognerà chiamare il numero 3475159319 entro il 25 agosto 2018. Le audizioni si terranno lunedì 27 Agosto 2018 alle ore 16.30 presso l’Auditorium Comunale di Castelmola (Me).