Pagliara, nasce la Pro loco: il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

PAGLIARA. Anche Pagliara ha la Pro loco. Il decreto (numero 2483 del 10 ottobre scorso) dell’assessorato regionale al Turismo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sancisce l’iscrizione dell’associazione al relativo albo regionale. La sede sorge in via dei Mille. Si tratta di un punto di riferimento importante per la valorizzazione del territorio e la realizzazione di eventi.