Raccolta sangue, incontro in prefettura con i rappresentanti dell'Avis

Un importante e proficuo incontro si è tenuto presso la Prefettura di Messina tra il presidente regionale dell'Avis Sicilia Mandarà e il componente dell’esecutivo Pasquale Bucolo, il presidente dell' Avis provinciale di Messina Agatino Di Blasi e il prefetto Maria Carmela Librizzi. Durante l’ incontro si è discusso della complessa situazione della raccolta di sangue in provincia e sulle azioni da intraprendere. Attiva la partecipazione del prefetto che già nei mesi scorsi si era rivolta alle istituzioni civili e militari. Una azione d’alto senso civico a sostegno dell’autosufficienza ematica.

La vicinanza concreta a tale problematica è comunque un tratto distintivo del prefetto Librizzi che proviene da Ragusa, centro di eccellenza nel campo della raccolta di sangue e che da sempre ne sostiene l’importanza, la necessità e l’impegno. Gli esponenti dell'Avis hanno esposto non solo le problematiche del sistema, ma anche i numerosi punti di forza di una associazione che in provincia si distingue positivamente sia sul piano delle raccolta che dell’impegno civico. Proprio da questa esperienza sono sorti e sono stati condivisi punti di incontro fra i partecipanti anche nella possibilità di future collaborazioni, soprattutto a supporto della città, in particolare dell'ospedale Papardo.