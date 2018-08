"Ragazzi" dell’Industriale Verona Trento di nuovo insieme dopo 40 anni

Sono passati ben quaranta anni da quando i ragazzi dell’ istituto Tecnico Industriale del Verona Trento di Messina, sezione c indirizzo meccanica, hanno affrontato la prova di maturità ma il tempo non ha scalfito di certo i ricordi. Venerdì sera si sono riuniti in un noto locale di Alì Terme.

Grande l’ emozione di rivedersi dopo cosi tanti anni dalla maturità, un vero tuffo nel passato. L’ iniziativa è partita da Antonino Pappalardo uno degli ex alunni. Presenti i compagni di scuola Francesco Romeo, Pietro Broccio, Fedele Laganà, Giacomo Nicosia, Francesco Micalizzi, Francesco Merendino, Francesco Fassi, Giuseppe Gugliandolo, Concetto Viola, Nicola Spuria, Pietro Politano, Enzo La Monica. Alcuni purtroppo non erano presenti per motivi lavorativi.

“ Mi rammarica – afferma Francesco Romeo – sentir dire che queste iniziative siano forzate e patetiche. Posso affermare che ciò non sia assolutamente vero e che anzi serate come queste regalano grandi emozioni. Ricordo che eravamo un gruppo davvero affiatato. Tanti gli aneddoti che con grandi risate abbiamo ricordato insieme”. Pietro Politano ha portato con sé le foto di gruppo dove presente è anche l’insegnante di lettere, purtroppo scomparsa di recente.

Le foto ritraggono attimi di spensieratezza e di gioia. Fra i ricordi affiorati anche il solito incontro mattutino, prima della campanella scolastica, davanti il noto negozio messinese “Barbisio”. Grandi risate nel ricordare le azzuffate tra la professoressa di italiano e il professore di tecnologia. Vista la riuscita della serata gli ex compagni si sono lasciati con una promessa: rivedersi tra dieci anni. Questo gruppo di ex compagni ci ricorda come la scuola non ci lasci solo le nozioni per arricchire il nostro bagaglio culturale ma ci insegna il valore vero dell’ amicizia. Tra i banchi di scuola nascono amicizie lunghe una vita.