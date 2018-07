Scaletta Zanclea, al via domenica il Palio delle frazioni

SCALETTA. Lo spettacolo del Palio delle frazioni arriva a Scaletta Zanclea. L' evento coinvolgerà tutta la cittadinanza, dagli uomini alle donne, dai piccoli ai grandi giocatori che si destreggeranno in diverse

sfide nelle varie frazioni del paese. La manifestazione ha l'obiettivo di coinvolgere e unire la cittadinanza, spostandola di volta in volta nelle varie frazioni, intrecciando sport, cultura e tradizioni con un'attività nuova ed innovativa, alla portata di tutti. L'evento sarà svolto col patrocinio del Comune di Scaletta Zanclea, della Pro loco e dell'associazione "House Party" e vanta già diverse partnership importanti, come L'Aics (Associazione, Italiana, Cultura e Sport) e la Gazzetta Jonica che fornirà il supporto di Media Partner.

Nella prima giornata, cioè domenica 29 luglio, si svolgerà la parata (partenza in Piazza Alcide De Gasperi e arrivo in piazza Don Bosco), con le squadre che scenderanno nelle strade del paese sventolando striscioni, bandiere e cantando i cori da loro creati, rappresentando a pieno la propria frazione( Durante il tragitto ci saranno dei momenti di pausa e rinfresco).

Nelle successive giornate sarà la macchina organizzativa del palio, insieme a tutte le squadre, a spostarsi nelle varie frazioni: prima a Guidomandri Superiore(Piazza S.Nicola), poi nella spiaggia di Scaletta Marina( Sotto la Chiesa Madonna del Carmelo) e poi a Guidomandri Marina(Piazza Municipio). L'ultima giornata invece, sarà dedicata alla caccia al tesoro, che si svolgerà nelle strade di Scaletta Superiore, con partenza dal Castello Rufo Ruffo, emblema di Scaletta Zanclea.

E' doveroso evidenziare che lo staff del palio fornirà a tutti i partecipanti sia l'assicurazione sia la maglietta(Colore diverso per ogni squadra), e metterà a disposizione un rappresentante per ogni frazione. Ulteriori info potete trovarle su facebook e instagram, alla voce "Palio Scalettese".