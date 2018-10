Slc-Cgil Messina, eletta la nuova segreteria provinciale

Eletta la nuova segreteria provinciale Slc-Cgil Messina. E' composta da: Antonio Di Guardo (segretario generale), Carmelo Stancampiano, Giovanni Minutoli e Denise Truscello. L'elezione è giunta al termine del VI ° Congresso provinciale dell’Slc-Cgil. Tema del congresso del sindacato: "Lavoratori della comunicazione della Cgil è stato: "Il lavoro è... sviluppo e dignità".

Hanno preso parte al Congresso tra gli altri: Giovanni Mastroeni, segretario generale della Cgil Messina; Nicola Di Ceglie segretario nazionale Slc-Cgil e Martina Tomassini, coordinatrice nazionale Slc-Cgil.

Nel corso dell’ampio e articolato dibattito si è affrontato il tema dell’importanza del lavoro in una realtà in profonda crisi come Messina e provincia e della necessità di non arretrare di un passo sulla tenuta dei livelli occupazionali.