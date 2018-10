S. Teresa. "Curri chi ti pigghiu", domenica il Memorial Salvatore Aliberti

S. TERESA DI RIVA. Cresce l’attesa per l’ottava edizione del “Trofeo Curri chi ti pigghiu - Memorial Salvatore Aliberti – Trofeo Aism”, in programma domenica 21 ottobre a Santa Teresa di Riva. Domani, giovedì, alle 10, presso il locale Palazzo Municipale, verrà presentata ufficialmente la manifestazione di corsa su strada organizzata dall’Atletica Savoca del presidente Manuela Trimarchi sotto l’egida del Comitato provinciale Fidal di Messina, con il patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva e il controllo del G.G.G. “Fratelli Tiano” di Messina.

L’appuntamento è valido per il Campionato provinciale Individuale e di Società di Corsa su strada Ragazzi/e Cadetti/e ed il Campionato provinciale Individuale Allievi/e, oltre ad essere la nona prova della “WinterRun Cup”.

La riunione di giuria e concorrenti è fissata domenica, alle 8.30, presso Viale Regina Margherita adiacente Piazza Vº Reggimento Aosta (piazza del Comune). Dalle 9.10 prenderanno il via le competizioni giovanili, alle 10 lo “start” della gara dei più grandi. Percorso ad anello, interamente chiuso al traffico, di circa 1.660 metri. Partenza da Viale Regina Margherita adiacente Piazza V Reggimento Aosta, si prosegue in Via delle Colline, Via Roma, Via Cimitero, Via Regina Margherita, arrivo sempre in Viale Regina Margherita. Il tracciato sarà ripetuto due volte dalle Allieve, tre dagli Allievi, cinque da Juniores M/F, ass. M/F (cat. unica Promesse/Seniores) e Seniores, suddivisi per fasce d’età come da regolamento Fidal F/M.

Al termine, il primo atleta e la prima atleta arrivati al traguardo riceveranno rispettivamente il “Trofeo Salvatore Aliberti” ed il “Trofeo AISM”. Premi, inoltre, per i primi tre classificati delle varie categorie, sia maschili che femminili. Ai vincitori Ragazzi/e e Cadetti/e sarà assegnata la maglia di campioni messinesi. Le migliori tre società M/F Ragazzi e Cadetti saranno premiate, inoltre, durante la Festa dell'Atletica 2018.

Un anno fa Paolo Iovacchini della Podistica Messina e Nadiya Sukharyna della Torrebianca si aggiudicarono il “7° Trofeo Curri chi ti pigghiu - Memorial Salvatore Aliberti”.

PROGRAMMA ORARIO

8.30 Riunione giuria e concorrenti presso V. le Regina Margherita

9.10 Partenza Es. C M/F

9.20 Partenza Es. B M/F

9.30 Partenza Es. A M/F

9.40 Partenza RM e RF

9.50 Partenza CM e CF

10.00 Premiazione Categorie promozionali

10.00 Partenza AF/AM/Juniores/Promesse/Seniores

11.00 Premiazione Categorie Agonistiche