Taormina. "Legalità ai tempi nostri", convegno a Palazzo dei Giurati

Taormina - "Legalità ai tempi nostri" è il titolo di un interessante convegno in programma, domani (sabato) alle 16, presso la sala consiliare di Palazzo dei Giurati, sede del Comune. A promuovere l'incontro l'associazione "Aiace" (Associazione italiana assistenza consumatore europeo) e la Pro loco di Taormina in collaborazione con la presidenza del consiglio comunale della città del Centauro. "Sarà questa l'occasione - dice il segretario nazionale di Aiace, Giuseppe Spartà - di avere prontezza della realtà attuale in un contesto delicato". Non a caso tra i relatori vi sono Nicolò Mannino (presidente del Parlamento della Legalità internazionale) e Salvatore Sardisco (entrambi autori del libro "Peccatori sì corrotti Mai"). Da questi veri e propri esperti si potrà venire a conoscenza del dedalo della normativa che spesso conduce anche ad incorrere in errori spesso non voluti. Attesi gli interventi di Lucia Gaberscek (presidente del Consiglio comunale di Taormina), Carlo Turchetti (presidente onorario della Pro loco di Taormina) e Francesco Buda (presidente di Aiace). Modererà l'incontro il giornalista Mauro Romano. Nel corso dell'iniziativa saranno consegnati attestati di benemerenza a personaggi di spicco della comunità.