Soldi e 570 grammi di marijuana nell'armadio, arrestato 24enne - Tempostretto

I carabinieri di Terme Vigliatore hanno rinvenuto droga e denaro in seguito ad una perquisizione domiciliare

TERME VIGLIATORE – I carabinieri della stazione di Terme Vigliatore hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. In seguito ad una perquisizione domiciliare, in un armadio, sono stati rinvenuti complessivamente 570 grammi di marijuana, suddivisa in tre buste ed altrettante dosi già suddivise in confezioni da due grammi. Inoltre è stato rinvenuto un bilancino di precisione e circa 3.000 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e la sostanza stupefacente è stata inviata al Reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. Il 24enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.