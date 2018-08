Minacce e molestie. Divieto di avvicinamento per un 50enne

Ha sopportato per mesi intimidazioni e molestie di ogni genere, nella speranza che il suo ex compagno, un messinese cinquantenne, davanti ai suoi reiterati no, si decidesse a lasciarla stare. Una storia finita male a causa di un’insana gelosia che ha spinto il cinquantenne ad inveire contro la donna e i suoi familiari, poi a minacciare atti di vandalismo a suo danno, infine a rendersi protagonista di appostamenti sul posto di lavoro.

Dalle minacce ai fatti: la situazione si è ulteriormente aggravata quando l’uomo ha cominciato a picchiare la donna. Quando infine ha minacciato di mettere in rete filmati intimi della coppia, realizzati a sua insaputa, lei ha finalmente preso la decisione di denunciare l’aguzzino.

Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Messina, ai quali la vittima ha raccontato angherie e soprusi, a ricostruire ogni episodio denunciato, ad analizzare messaggi e corrispondenza tra i due, a verificare le testimonianze di quanto accaduto. Ieri, la notifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla stessa frequentati per i reati di atti persecutori e violenza privata a carico dell’ex compagno, emessa dal gip presso il Tribunale di Messina, Tiziana Leanza.