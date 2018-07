Vincolo sullo stadio Celeste. Dopo 5 mesi tutto tace

“Avevamo chiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di dichiarare il vincolo storico monumentale per lo Stadio Giovanni Celeste eppure, ad oggi, sembra che ancora non sia stata avviata alcuna procedura”.

I neo consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, insieme ai PortaVoce Francesco D’Uva, Valentina Zafarana e Antonio De Luca, chiedono alla Soprintendenza di Messina lo stato dell’arte circa la procedura amministrativa del vincolo.

“La nostra richiesta – spiegano i pentastellati – risale allo scorso febbraio quando presentammo la domanda per la valutazione d’interesse per la declaratoria del vincolo storico dello stadio Celeste. Avevamo sottolineato come la struttura avesse già i 70 anni richiesti dalla legge nonché tutte le caratteristiche architettoniche e urbanistiche necessarie per avanzare la richiesta”.