Solo un anno fa era sui banchi di scuola, oggi Giovanni insegna con gli ex prof

Maria e Denisa, verso carriere internazionali a Strasburgo. Storie di formazione e inserimento lavorativo dall'Istituto d'istruzione superiore "Pugliatti" di Furci Siculo

di Carmelo Caspanello

FURCI SICULO – Diplomatosi appena un anno fa, Giovanni è già tornato all’Istituto d’istruzione superiore “Pugliatti”, questa volta però come Insegnante tecnico pratico (Itp). Un’esperienza che gli permette di trasmettere le sue conoscenze e competenze agli studenti, proprio tra quei banchi dove lui stesso ha mosso i primi passi verso il suo futuro.

Maria e Denisa: Sognare in grande, volare a Strasburgo. Maria e Denisa, diplomate all’indirizzo turistico, hanno invece spiccato il volo verso un futuro internazionale. Grazie al loro impegno e alla preparazione ricevuta al Pugliatti, hanno superato le selezioni a Strasburgo, in una prestigiosa scuola di specializzazione nel settore dell’accoglienza. Un’opportunità che le porterà a confrontarsi con un ambiente professionale altamente qualificato e ad aprire nuove porte per la loro carriera.

“Il segreto del successo del Pugliatti? Un modello di istruzione che guarda al futuro”. “Le storie di Giovanni, Maria e Denisa non sono eccezioni – è il coro unanime dei docenti dell’Istituto superiore (diretto dal professore Luigi Napoli) – ma il risultato di un impegno costante di una scuola offre un percorso formativo completo che integra teoria e pratica, con laboratori fin dai primi anni, stage curriculari e tirocini formativi. Grazie a queste esperienze, gli studenti acquisiscono competenze concrete e sviluppano le soft skill necessarie per affrontare il mondo del lavoro”. L’Istituto Pugliatti collabora con aziende del territorio e organizza seminari con professionisti come quelli di Randstad, per aiutare gli studenti a costruire un curriculum efficace e ad inserirsi nel mondo del lavoro. Diversi ex studenti hanno ottenuto contratti di lavoro in aziende importanti, da Rfi ad una carrozzeria del comprensorio, mentre altri sono diventati Insegnanti tecnico-pratici (Itp) in scuole di tutta Italia.

Nuove iniziative per un futuro. L’impegno del Pugliatti non si ferma qui. Tra le nuove iniziative, l’apertura di una sezione dedicata alle offerte di lavoro sul sito della scuola, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e aiutare i diplomati a trovare il lavoro giusto. Nei primi mesi di quest’anno, Giuseppe Ferrante e Riccardo Muscolino hanno ottenuto contratti di apprendistato professionalizzante in una carrozzeria. Anche Giuseppe Maimone ha visto trasformare un contratto di prova di sei mesi, in un hotel di Taormina, in un’opportunità a tempo indeterminato, diventando responsabile della manutenzione degli impianti tecnologici dell’albergo. Numerosi diplomati sono stati assunti da Rfi l’azienda che gestisce la rete ferroviaria italiana, dopo aver superato test psico-attitudinali, e molti altri hanno ottenuto incarichi come insegnanti tecnico-pratici, come Giovanni Casblanca. Lo staff del Pugliatti, composto dai professori Concita Spadaro, Alfonso Ruggeri, Davide Arabia per i percorsi Pcto, e Simona D’Amico e Giuseppe Aicolino per l’Apprendistato e il Progetto Randstad, continua a lavorare per migliorare ulteriormente le opportunità offerte agli studenti. (Nella foto le studentesse Maria Ureche e Moldovano Denisa assunte con contratto di apprendistato a Strasburgo insieme ad Alessandro Torrisi da diversi anni a Strasburgo)