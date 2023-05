Sono riprese le ricerche della studentessa dispersa mentre faceva rafting nel fiume Lao - Tempostretto

Sono riprese, questa mattina le ricerche di Denise. Ritrovato il caschetto indossato dalla giovane, incastrato in una sporgenza del fiume

LAINO BORGO (CS) – Dopo essere state sospese ieri sera alle 23:00, sono riprese le ricerche di Denise Galatà, la studentessa di Rizziconi studentessa del liceo linguistico Giuseppe Rechichi di Polistena. E purtroppo più passano le ore e più diminuiscono le possibilità di ritrovarla in vita. I ricercatori, hanno ritrovato il caschetto indossato dalla giovane, incastrato in una sporgenza del fiume.

La studentessa, lo ricordiamo, risulta essere dispersa dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, con altri 3 studenti, sbalzati fuori dal gommone mentre stavano praticando rafting, insieme ad altri 37 studenti, sempre dello stesso istituto scolastico, da alcuni giorni in gita nel Parco nazionale del Pollino. Gli altri tre studenti sono stati tratti in salvo, mentre per i restanti 37, solo una grande paura. Dalle prime indiscrezioni trapelate, il gommone che trasportava i quattro studenti sbalzati fuori, avrebbe urtato violentemente contro un masso. In mattinata è prevista una riunione presso la Prefettura di Cosenza, per fare il punto della situazione il Soccorso Alpino di Calabria e Basilicata, Vigili del Fuoco carabinieri, impegnati nelle operazioni di ricerca.