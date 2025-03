Sospeso primario del Piemonte, Lombardo atteso al confronto col giudice

Il responsabile di Chirurgia aspetta l'interrogatorio di garanzia per chiarire la sua posizione

Messina – E’ atteso al confronto col giudice il dottore Vittorio Lombardo, il responsabile dell’unità operativa di Chirurgia del Piemonte sospeso nell’ambito dell’inchiesta dei Nas e dalla Procura di Messina.

In quella sede il camice bianco, accompagnato dal difensore di fiducia, potrà fornire la sua versione dei fatti e chiarire la propria posizione. E’ indagato per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. L’ipotesi della Procura è che abbia favorito alcuni pazienti a “scavalcare” la lista d’attesa per poter essere sottoposti prima a interventi chirurgici, in anticipo rispetto ai tempi ordinari.

In cambio avrebbe ricevuto denaro, somme intorno ai 1500 euro. I fatti contestati vanno dal 2021 al 2024.