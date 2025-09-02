Sospetto salmonellosi a Messina, sono 3 i bambini ricoverati

Al Policlinico una ragazzina di 10 anni con forte mal di pancia dopo aver mangiato un hot dog al centro

Messina – Anche al Policlinico di Messina è scattata la profilassi prevista per i casi di sospetta salmonellosi, dopo che una ragazzina di 10 anni è stata ricoverata con i sintomi tipici dell’infezione. La bambina ha raccontato di aver mangiato un hot dog in un locale del centro città.

Festa di compleanno con mal di pancia

Nel pomeriggio due bimbi sono stati ricoverati al Papardo dopo aver accusato forte mal di pancia e diarrea. Erano insieme ad una festa di compleanno, durante la quale in tutto 6 piccoli hanno avuto dolori e altri sintomi che sono stati classificati come possibile salmonellosi, ma non per tutti è stato necessario il ricovero in ospedale.

In attesa del risultato

Tutti ora aspettano i risultati delle analisi per confermare o scongiurare l’infezione. Risultati che dovrebbero arrivare già stamattina. Le condizioni generali di tutti e tre i pazienti al momento non sembrano gravi.