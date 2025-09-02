 Sospetto salmonellosi a Messina, sono 3 i bambini ricoverati

Sospetto salmonellosi a Messina, sono 3 i bambini ricoverati

Alessandra Serio

Sospetto salmonellosi a Messina, sono 3 i bambini ricoverati

martedì 02 Settembre 2025 - 07:26

Al Policlinico una ragazzina di 10 anni con forte mal di pancia dopo aver mangiato un hot dog al centro

Messina – Anche al Policlinico di Messina è scattata la profilassi prevista per i casi di sospetta salmonellosi, dopo che una ragazzina di 10 anni è stata ricoverata con i sintomi tipici dell’infezione. La bambina ha raccontato di aver mangiato un hot dog in un locale del centro città.

Festa di compleanno con mal di pancia

Nel pomeriggio due bimbi sono stati ricoverati al Papardo dopo aver accusato forte mal di pancia e diarrea. Erano insieme ad una festa di compleanno, durante la quale in tutto 6 piccoli hanno avuto dolori e altri sintomi che sono stati classificati come possibile salmonellosi, ma non per tutti è stato necessario il ricovero in ospedale.

In attesa del risultato

Tutti ora aspettano i risultati delle analisi per confermare o scongiurare l’infezione. Risultati che dovrebbero arrivare già stamattina. Le condizioni generali di tutti e tre i pazienti al momento non sembrano gravi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Primo allenamento dell’Acr Messina, Romano: “La proprietà mi ha dato garanzie” VIDEO
Regionali Calabria. Renzi lancia il polo riformista moderato e attacca Occhiuto: “è la Meloni calabrese”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED