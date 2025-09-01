Sospetto salmonellosi a Messina, 2 bimbi in ospedale

Festa di compleanno da incubo per sei piccoli che si sentono male, due di loro ora sono ricoverati al Papardo in attesa di accertamenti

sono stati ricoverati all’ospedale Papardo e ora aspettano di avere i risultati delle analisi per confermare o escludere il sospetto salmonellosi.

Festa di compleanno e mal di pancia

Festa di compleanno da incubo per due bimbi, che durante la festa insieme ad altri coetanei hanno accusato disturbi gastro intestinali. In tutto sono stati 6 i piccoli colpiti da disagi più o meno lievi, ma soltanto per due di loro è stato necessario il ricovero.

Il ricovero e il protocollo in caso di salmonellosi

Nel reparto Pediatria dell’ospedale di Sperone è stato attivato il protocollo sanitario prescritto per questi casi e ora si aspetta il report degli esami per capire come procedere.