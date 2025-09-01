 Sospetto salmonellosi a Messina, 2 bimbi in ospedale

Sospetto salmonellosi a Messina, 2 bimbi in ospedale

Alessandra Serio

Sospetto salmonellosi a Messina, 2 bimbi in ospedale

lunedì 01 Settembre 2025 - 21:18

Festa di compleanno da incubo per sei piccoli che si sentono male, due di loro ora sono ricoverati al Papardo in attesa di accertamenti

sono stati ricoverati all’ospedale Papardo e ora aspettano di avere i risultati delle analisi per confermare o escludere il sospetto salmonellosi.

Festa di compleanno e mal di pancia

Festa di compleanno da incubo per due bimbi, che durante la festa insieme ad altri coetanei hanno accusato disturbi gastro intestinali. In tutto sono stati 6 i piccoli colpiti da disagi più o meno lievi, ma soltanto per due di loro è stato necessario il ricovero.

Il ricovero e il protocollo in caso di salmonellosi

Nel reparto Pediatria dell’ospedale di Sperone è stato attivato il protocollo sanitario prescritto per questi casi e ora si aspetta il report degli esami per capire come procedere.

