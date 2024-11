“Sosteniamo il Messina allo stadio”: 250 biglietti gratuiti per i lettori di Tempostretto

I giovani calciatori del Messina meritano di essere sostenuti allo stadio. Gli atteggiamenti negativi non servono a superare le difficoltà

Tempostretto ha deciso di lanciare l’iniziativa “Sosteniamo il Messina allo stadio”. In occasione della partita di domenica prossima, 24 novembre, alle ore 15,00, con il Sorrento, saranno offerti gratuitamente 250 biglietti di ingresso allo stadio, grazie al contributo economico di un cliente che ha pubblicizzato la sua attività sul giornale e che ha voluto restare anonimo.

L’Acr Messina è chiaramente in difficoltà dal punto di vista societario; anche i risultati, non si possono certo considerare soddisfacenti. Quello che non manca è l’impegno dei nostri giovani calciatori, che, grazie alle qualità tecniche di molti di loro, può ancora confluire in un’espressione di gioco efficace. Questo potrà consentire un’auspicabile risalita in classifica.

La squadra del Messina merita di sentire il calore dei tifosi

Ed è proprio in virtù della dedizione innegabile dei giocatori che Tempostretto considera giusto sostenerli di presenza allo stadio. La protesta che dura dall’inizio del campionato è legittima ma non può spingersi sino a danneggiare la nostra squadra. Inoltre l’affetto per chiunque si mostra soprattutto nei momenti di difficoltà.

Per questo, Tempostretto ha pensato di lanciare, attraverso la sua iniziativa, un messaggio di positività con la speranza che a tornare allo stadio siano finalmente in tanti.

Come richiedere il biglietto di ingresso gratuito allo stadio

Per avere la possibilità di ottenere il biglietto di ingresso gratuito di curva allo stadio San Filippo per la partita di domenica prossima, bisogna compilare il modulo che si trova cliccando a questo link. I tagliandi verranno riconosciuti in ordine temporale di richiesta. Saranno, poi, materialmente consegnati il giorno della partita presso i botteghini dello stadio, comunicando le generalità.

Ci teniamo molto all’effettiva presenza dei tifosi e a non rendere vano anche il contributo economico del nostro cliente che ha reso possibile l’iniziativa e a cui va il nostro ringraziamento. Perciò per i biglietti prenotati e non ritirati allo stadio verrà richiesto il rimborso.

Allo stadio con le famiglie e gli amici

Sarebbe meraviglioso, poi, se i detentori del biglietto gratuito andassero alla partita con la loro famiglia e con i loro amici. A prescindere da tutto, potrebbero trascorrere delle ore piacevoli.

Come unico riconoscimento per l’impegno del nostro giornale chiediamo ai detentori del ticket gratuito di postare una loro foto allo stadio sui loro profili social, usando l’hashtag #sosteniamo il Messina allo stadio e taggando la pagina Facebook e il profilo Instagram di Tempostretto.

Appello alle imprese messinesi

Infine, Tempostretto comunica che è disponibile a concedere spazi pubblicitari gratuiti per un controvalore pari al contributo che le imprese messinesi vorranno concedere per il proseguimento dell’iniziativa “Sosteniamo il Messina allo stadio”, con la distribuzione di altri biglietti gratuiti.