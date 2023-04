Spaccia droga nella casa affittata in nero, un arresto - Tempostretto

A Santa Teresa di Riva i carabinieri hanno trovato oltre un chilo e mezzo di ovuli di hashish e marijuana

SANTA TERESA DI RIVA – Nessuna traccia ufficiale. Un uomo affitta in nero un appartamento e lo utilizza per lo spaccio di droga. I carabinieri della compagnia di Taormina gli hanno trovato in casa, a Santa Teresa di Riva, oltre un chilo e mezzo di ovuli di hashish e marijuana. Da qui l’arresto in flagranza di reato per un trentotenne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è ora ai domiciliari.

Dopo un periodo di controlli, i carabinieri hanno proceduto sabato a una perquisizione. L’uomo, residente in un altro Comune, in modo che non risultasse la sua presenza a Santa Teresa di Riva, secondo gli investigatori, aveva trasformato l’abitazione come base logistica per nascondere la droga e per la preparazione delle dosi da rivendere. Con hashish e marijuana, sono stati tovati un bilancino e una somma di cinquemila euro. .