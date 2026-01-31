 Spaccio di droga a Gazzi e Mangialupi, in carcere cinque condannati in via definitiva

Redazione

sabato 31 Gennaio 2026 - 14:06

La polizia ha eseguito gli arresti per i provvedimenti di condanna emessi dalla Procura generale alla Corte d'Appello di Messina

MESSINA – Lo spaccio di droga tra Mangialupi, Gazzi e Provinciale. Sono definitive quasi tutte le condanne decise alla fine del processo Aquarius. Di conseguenza, gli agenti della polizia di Stato di Messina, in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Messina, hanno tratto in arresto cinque persone, riconosciute colpevoli, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno dei destinatari dei provvedimenti dovrà espiare una pena residua di 11 anni e 4 mesi, mentre gli altri destinatari dei provvedimenti dovranno espiare una pena residua di circa 7 anni.I cinque, tutti messinesi, sono ora in carcere.
Tali provvedimenti definitivi costituiscono l’epilogo dell’attività investigativa condotta dalla Squadra mobile di Messina, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Messina, avviata nel mese di gennaio 2019, in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Le indagini avevano consentito di fare piena luce sull’esistenza di un gruppo criminale attivo nel settore del narcotraffico e dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina ed eroina, nei rioni di Gazzi, Mangialupi e Provinciale.
All’esito dell’attività di indagine svolta, nel mese di marzo 2022, la polizia aveva dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip (Giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale di Messina, arrestando 22 persone, delle quali 18 in carcere e 4 agli arresti domiciliari.

