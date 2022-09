Spadafora. Finanziata la messa in sicurezza del torrente Acquavena - Tempostretto

Dalla Regione arrivano 3,1 milioni di euro. Prevista anche la tombinatura dell'alveo

SPADAFORA – La Regione ha finanziato, attraverso la Struttura contro il dissesto idrogeologico, i lavori di messa in sicurezza del torrente Acquavena, a Spadafora. Le risorse messe a disposizione dagli uffici di Piazza Ignazio Florio ammontano a tre milioni e 100 mila euro e coprono anche la quota di cofinaziamento che sarebbe dovuta arrivare dalla Rete ferroviaria italiana dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa nel lontano 1999.



Ciò ha permesso di accelerare i tempi per porre fine a una situazione che spesso in passato ha provocato forti rischi e pesanti disagi. Le violente esondazioni del corso d’acqua tengono in apprensione un’intera comunità dal 1996. Il torrente Acquavena tracimò anche nel 2010 e nel 2011 e, in ultimo, nell’estate del 2020 quando un fiume di fango travolse diverse autovetture, mandando in tilt la viabilità.

I lavori di sistemazione idraulica, su un tratto lungo circa 500 metri, prevedono la tombinatura dell’alveo sotto il livello della sede stradale, ma anche la realizzazione di nuovi argini